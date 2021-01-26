全球唔止缺「櫃」　連卸「櫃」也見艱難

外國傳媒報道，貨櫃輪現在要在美國洛杉磯一帶卸貨，不僅要面臨美國十多年以來最糟糕的港口樽頸，還會遭遇另一大障礙：海象惡劣。

美國南加州海洋交易所周一(25日)晚間發布的資料顯示，高達55節(每小時63英里)的風速，以及17英呎高(5.2公呎)的大浪，迫使17艘滿載的貨櫃輪不得不起錨駛往更安全處先避風浪。另有14艘貨船仍停泊在鄰近的洛杉磯港和長堤港。

這場風暴阻撓「許多」日期排定好的港口作業，而港口擠塞情況短期內可能無法化解。未來3天，還有其他28艘貨櫃輪預定進港，較新冠肺炎疫情來襲前的平常水平還多11艘。

過去兩個月，已有兩艘貨櫃輪在橫越太平洋時因遭遇惡劣天候和巨浪，造成近2,500個貨櫃落海。

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