全球憂「芯」　呢個地區會成為新貿戰引爆點？

被稱為「護台神廠」的台積電掌握全球過半晶片代工市佔率，其在全球供應鏈的重要性，從去年中美科技戰白熱化及近日鬧得沸沸揚揚的車用晶片短缺可見一斑，更有外媒形容全球晶片倚賴「台灣製造」已經到了「危險的地步」。

日本經濟產業大臣梶山弘志周二證實，他正透過日本台灣交流協會以敦促台灣當局要求台灣晶片製造商增加生產車用晶片。現時日本市值最大的企業就是豐田汽車，還有本田及日產的汽車滿布全球街道，不難想像日本急甚麼。日本經濟產業省情報產業課長西川和見直言「台積電愈來愈主導(半導體供應)是晶片業界必須想辦法應對的事」。

現今科技日新月異，經濟的「晶片含量」勢與日俱增，中國歐盟商會主席伍德克警告，出口管制及政府干預等地緣政治緊張，預示晶片短缺問題未來可能頻繁發生，供應鏈可能因為產能以外的因素而突然中斷。法國智庫Institut Montaigne憂慮，一旦內地對台動武，「沒有理由會讓當地的晶片廠絲毫無損」，因此保護這批全球最先進的晶片產能關乎全球利益。

其實伍德克的憂慮已反映於以德國、法國及荷蘭為首的17個歐盟國家上月簽訂了一項規模達到1,450億歐元的投資協議。締約國將攜手投資處理器與半導體之設計與生產，同時力拚導入連台積電也未公布開發時間表的尖端2納米製程，其聲明更直言事件關乎歐洲科技的主權與競爭力。

圖謀取代台積電晶片代工霸主地位的南韓三星電子則傳出近期正在重組車用半導體部門，以加強車用方面的技術能力，更與一家美國電動車企業擴大合作範圍，以5納米製程為對方開發自動駕駛車晶片，威脅在於可能會吸引更多車廠與三星合作。

不過，南韓所在的朝鮮半島偏偏就是台海以外東亞另一個「火藥桶」。英媒因此形容，南韓與台灣所掌握的晶片產能將令兩地成為「21世紀霍爾木茲海峽」。現時世界循海路運輸的原油三成須經由伊朗對出連接波斯灣和阿曼灣的霍爾木茲海峽，航線安全關乎能源供應和全球經濟安危。

著名對沖基金經理洛布狙擊半導體老店英特爾(Intel)時亦表明，要是英特爾不立即改革，恐危及美國尖端半導體供應之安全，迫使國家的電腦、數據中心和關鍵基建等，愈益依賴由「地緣政治不穩」的東亞地區提供部件。

據報美國眾議院外交關係委員會方面指，英特爾可能把晶片交由台積電製造一事，說明美國需要有一家能生產尖端晶片的本土公司。不過，現時美國晶片廠能殺進10納米或以下製程的，就只剩下近期在此領域諸事不順的英特爾。

【台積電車用晶片傳再加價15%】

汽車業「缺芯」情況仍在發酵，全球車廠因晶片短缺面臨巨大困境，也使晶片業重掌車用晶片定價話事權。市傳台積電等台灣晶片廠商正考慮再度加價，將車用晶片價格調升15%。

外媒報道，台積電旗下世界先進、聯華電子等台企，均考慮在2月下旬至3月期間對晶片價格進行階段性調漲。事實上，去年秋季因應車廠增產的追加訂單、急單，台企已將晶片加價10至15%。據悉，當地晶片代工廠已向車用晶片廠商議漲價事宜，並向車廠提出漲價要求。

報道引述聯電財務長劉啟東表示，無法對晶片價格作評論，但就供需層面來看，台灣晶片商目前確實處有利位置。早前德國、美國及日本政府罕見地向台灣當局請求增產，與此同時，新台幣兌美元匯率在過去一年升值近6%，亦是台灣企業考慮晶片漲價的原因。

在晶圓代工產能供不應求下，市傳台積電內部正積極擠出車用晶片所需的8吋晶片產能，並將英飛凌、德州儀器、恩智浦、瑞薩電子等國際汽車晶片大廠列為「首要供貨對象」，以協助解決全球車廠面臨生產線停擺的問題。

綜合業界分析指，車用晶片對可靠度及耐用度等要求甚高，惟不需要用最先進的製程生產，因此在8吋晶圓廠投片已綽綽有餘。若台積電調撥部分8吋晶片的產能生產車用晶片，恐會影響部分非車用晶片生產，市場出現「加價搶購」勢難避免。

台積電則表示，公司會優先滿足當前全球最短缺的車用晶片需求，持續與汽車電子客戶緊密合作，同時堅守對其他客戶的承諾。

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