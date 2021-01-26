疫廈全面跌價！康怡三房賣1100萬　麗港城業主移民急讓

二手樓市氣氛上揚，疫廈亦受追捧。鰂魚涌康怡花園一幢早前被列為強制檢測大廈，當中一個高層三房單位減價50萬元後，剛以1,100萬元獲承接。

市場消息稱，上述N座高層4室，實用面積約616方呎，約兩個月前開價1,150萬元放盤，最近減至1,120萬元，終再減20萬元後售出，呎價約17,857元。屋苑1月錄約6宗買賣。

茶果嶺麗港城再錄買賣。中原郭麗娟指，該盤本月錄逾23宗買賣，其中14座中層D室，實用面積687方呎，改作四房間隔，叫價890萬元，並已放售5個月，原業主因趕移民急讓，上機前兩小時以885萬元沽，呎價約12,882元。有銀行對單位估值達936萬元。

該行表示，早前促成同項目5座單位員工已做檢測，結果呈陰性。另該公司北角分行一名營業員初步確診，同事將被安排居家隔離14天。

鰂魚涌太古城1月已錄41宗買賣，屬2019年3月全月錄46宗後最旺。中原趙鴻運表示，股市大升，部分人套股換樓，加上部分業主打算移民，疫情下擴大議幅，推動交投。該行李百達透露，屋苑周一錄5宗買賣，太湖閣中層兩房戶減價後售968萬元，呎價約16,604元。

東九龍大型屋苑續錄成交。美聯黃家明則指，牛頭角淘大花園P座中低4室一房戶，實用面積約322方呎，獲年輕買家以550萬元買入，呎價約17,081元。

近月傳統豪宅成交加快。美聯楊家俊表示，南區淺水灣道37號連錄兩宗買賣，繼日前3座中層戶連車位售2,338萬元後，同座高層A室，亦連車位售2,360萬元，呎價約27,830元。代理表示，交投增多，政府應撤辣釋放盤源，以免二手市場在求過於供情況下再「谷起」樓價。

●3大區甲廈勢續跌租8%

本港經濟有待復甦，商廈市場租金仍有下調壓力。高力國際公布的《2021年香港市場展望》研究報告指，本港中環與金鐘區，以及尖沙咀區的甲級寫字樓租金，料今年仍會下跌約8%，而兩區去年租金下調幅度高達17.9%與21.7%。

報告顯示，除了上述地區外，2020年其他區域的甲廈租金亦下跌。如上環租金按年跌幅達約18.1%，預期今年只有約5%下調幅度，而灣仔及銅鑼灣區去年則跌約13.8%，今年料約有7%下調幅度。至於非核心商業區的東九龍，去年跌約12.9%，本年將再跌約6%。而本港整體甲級商廈租金今年全年預期會跌約7%，核心區則下調約8%。

至於核心區零售商舖租金，去年及2019年已分別下跌約27.9%及21%，但隨着各國疫苗推出市場，本港未來有機會重新通關，預期今年舖位租金走勢持平。

該行指出，儘管新冠肺炎疫情繼續令香港經濟受壓，但基於疫苗推出及中國經濟持續復甦，房地產需求料於今年下半年逐步回升，市場亦趨穩定。

另方面，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年預期，2021年本港工商舖市道將觸底回升，整體買賣登記宗數料出現約51%的顯著反彈，大增至5,800宗，創自2019年以來3年高位，而登記金額料同步增57%至980億元。

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