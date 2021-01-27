東方日報B1：恒指嚇冧767點　血洗北水愛股

中國人民銀行官員開腔示警有泡沫，更暗示貨幣政策可能針對「某些領域的泡沫」進行適度轉向，以免加劇風險！強勢股紛紛「跳水」拖累恒生指數周二失守3萬點大關，更一度急瀉逾800點，收市仍插767點，報29,391點，把港股周一的升幅「嘔凸」。

內媒引述人行貨幣政策委員會委員馬駿出席一個研討會時指，「有些領域的泡沫已經顯現」，去年內地幾個主要的股市指數都大幅上升，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。

而未來這種情況是否會加劇，取決於今年貨幣政策進行適度轉向，並稱如果不轉向，會導致中長期更大的經濟和金融風險。

貨幣政策收緊之聲四起，拖累恒指周二(26日)開市即跌穿3萬點大關，之後愈跌愈急，午後曾最多插813點，低見29,345點，但全日企穩10天線(現處29,269點)。國企指數跌265點，報11,695點。港股總成交額逾2,798億元，沽空比率11.25%。

不過，港股通周二再錄得淨買入139.47億元，已被標籤為「抱團股」的騰訊更再獲「北水」淨買入近90億元「護盤」，港交所及美團吸水勢頭稍歇，前者淨買入5.35億元，後者更錄得淨賣出1.67億元。

建銀國際發表報告指出，公募基金作為目前「北水」之主力，其資金「抱團」特徵明顯，警告一旦港股「抱團」瓦解，資金或迅速回流A股。該行又提醒，目前相當多領漲股的估值已得到充分反映，甚至一定程度上透支了未來預期，不宜過於進取。

該行指，目前難以確定本輪升浪的頂部，但預估上行空間有限，2至3月期間農曆新年、全國兩會及業績期都是重要變數，並將恒指全年波動區間上調到25,000至31,500點，最樂觀或見33,500點。

港股美國預託證券(ADR)周二早段靠穩，港交所報516.53元，較香港收市價高3.53元；騰訊報719.6元，較港高1.1元。若按比例計，相當於恒指升95點。

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