歐股收市做好　瑞銀上漲逾2%

歐洲股市周二(26日)做好，英國富時100指數收報6,654點，升15點或0.23%；法國CAC指數收報5,523點，升51點或0.93%；德國DAX指數收報13,870點，升227點或1.66%。

瑞士銀行公布新的45億美元股份回購方案，股價收市升2.4%。

有德國傳媒報道指英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)的新冠疫苗在65歲以上的長者中功效分別為8%或不到10%，阿斯利康稱訊息是「完全錯誤的」。AstraZeneca股價跌轉升0.7%。

瑞士藥廠諾華(Novartis)2020年最後3個月的核心淨收入按固定匯率計算增長3%，至30.3億美元，低過分析師平均預期為31.5億美元。Novartis股價收挫2.09%。

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