美股異象？散戶「挾爆」沽空機構　分析：恐快冧市

華爾街股市牛氣沖天，近日更出現預示「升市末路」的雞犬皆升現象，多隻一直遭沽空的股票疑被散戶力量「挾爆」，股價大幅飆升，惹來不少市場人士警告是大市即將調整的信號。

在一眾爆升股份中，以視像遊戲零售商GameStop最異常，周一(25日)早市曾狂飆144%，癲見159.18美元，觸發至少9次停牌，惟中段一度轉跌，全日仍漲約18%，收報76.79美元。此前該股遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡，稱其股價只值20美元，但在社交平台獲散戶發功極力唱好。

GameStop在周二(26日)愈升愈癲，全日收報147.98美元，升92.71%，至盤後時段更加突破新高，報242.96美元，升62.86%。

其他沽空比率偏高的股票周二繼續被炒起，充電站公司Blink Charging全日收漲32.46%，報60.72美元，創收市新高；經營商場的地產公司The Macerich全日急飆近13%。至於剛獲9.17億美元融資的電影院營運商AMC急升12.6%，收報4.96美元。

Loup Ventures共同創辦人Doug Clinton直言GameStop升勢「毫不合理」。Danske Bank財富管理投資策略員Lars Skovgaard則稱現時無人理會分析員的意見，是掉以輕心的迹象，並稱投資者忽視估值憂慮，令他憶起千禧年科網泡沫爆破。

不僅美國散戶大軍瘋炒，南韓散戶亦不遑多讓，當地以小型股為主的Kosdaq指數，周二自2000年9月科網泡沫爆破以來首次升穿1,000點大關。該指數去年大漲45%後，今年內再升3%，周二總市值達破紀錄398萬億韓圜(約2.81萬億港元)，散戶佔交投量90%。

J&J Investment投資總監Choi Kwangwook指，散戶資金使Kosdaq成為「全球最昂貴」股市，原因是40%成分企業為估值過高及走勢波動的生化股。資料顯示，現時Kosdaq市盈率達142倍，分別拋離南韓綜合指數及美股納指的36倍及72倍。

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