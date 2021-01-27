紐約期金下試1850美元　連跌4日

國際金價周二(26日)受挫，紐約2月期金收報每安士1,850.9美元，跌4.3美元或0.2%，連續4日下跌。美匯指數報90.17，跌0.24%。

TD Securities大宗商品策略主管Bart Melek表示，市場對於美國新一輪刺激措施仍存在不確定性，目前尚不清楚財政支出的去向，也不清楚央行將如何做出反應，其均限制了金價表現。

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