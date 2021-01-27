美國SPAC上市數創新高　華爾街大佬呼籲要審慎

外媒報道，去年共有248宗特殊目的收購公司(SPAC，又稱為「空白支票公司」)在美國上市，打破2019年59宗的紀錄，而過去10年，大部分SPAC上市數量也不超過20宗。

SPAC公司只是一個空殼，並沒有實質的營運資產，一般會用IPO(首次公開招股)所得資金收購另一間公司或是透過合併完成借殼上市。

事實上，今年截至1月12日，美國已經進行了34宗SPAC類別的IPO，倘若趨勢持續，2021年的表現勢將破2020年所創的紀錄。

不過，高盛前行政總裁布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)日前向SPAC上市模式發出警告，告誡投資者需要對此保持謹慎，因SPAC流程繞開了正常IPO流程的嚴格盡職調查。

布蘭克費恩稱，當一家公司最初SPAC上市時，可能只是審查有關於贊助方的聲譽，而且當那家公司隨後進行合併時，這只是一次併購活動，故不用承擔很多盡職調查義務的IPO。

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