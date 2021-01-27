美股輾轉回落　道指收跌22點

美國聯儲局開始議息，美股3大指數周二(26日)輾轉回落。道指收報30,937點，跌22點或0.07%；標指收報3,849點，跌5點或0.15%；納指收報13,626點，跌9點或0.07%。

投資者正在評估最新企業財報與新一輪財政刺激計劃獲得通過的前景，據報拜登在周一表示，他「願意就該計劃的某些內容進行談判」，其中包括他提議的向大多數美國人直接提供的1,400美元支票。

不過從時間安排而言，拜登刺激計劃迅速獲得通過的希望變得愈發渺茫。美國參議院多數黨派領袖舒默表示，他的目標是在3月中旬推進新一輪抗疫紓困刺激計劃的立法。美國的上一輪法案中的失業救濟措施將於3月中旬到期。

對於後市，BTIG股票及衍生工具策略主管伊曼紐爾表示，雖然最近期權交易急升及一些股份的炒賣，情況與千禧年科網泡沫爆破前景象十分相似，但認為牛市尚未結束，標指有機會升至5,047點才見頂。

個股方面，近日疑被散戶投資者大幅挾高的視像遊戲零售商GameStop，周二股價收報147.98美元，升92.61%。此前該股遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡，稱其股價只值20美元，但在社交平台獲散戶發功極力唱好，刺激股價自年初至今漲超過7倍。

美企進入業績高峰期，通用電氣(GE)第四季純利急升353%至24.4億美元，經調整後每股賺8美仙，略低預期的9美仙。GE股價收市升2.73%。

另一家綜合工業企業3M上季純利13.89億美元，增長逾43%，或每股2.38美仙，收入升至85.83億美元，兩個數字均勝預期。3M全日收報175.95美元，升3.26%。

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