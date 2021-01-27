金沙集團正式任命Robert Goldstein為主席

美國拉斯維加斯金沙集團(LVS)始創人艾德森(Sheldon Gary Adelson)因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症於1月11日在美國辭世。

金沙集團周二(26日)宣布，現年65歲的代理主席、代理行政總裁Robert Goldstein獲正式任命為主席兼行政總裁。另外，Patrick Dumont獲任命為營運總監；Randy Hyzak則獲任命為財務總監。

金沙集團股價周二收報52.42美元，跌1%。

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