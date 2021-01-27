微軟上季收入勝預期　股價盤後升逾3%

微軟公司公布，去年12月底止季度，收入按年增17%至431億美元，市場預期為402億美元；每股盈利按年增34%至2.03美元，市場預期為1.64美元。

微軟股價在周二(26日)盤後交易時段急升3.43%，報240.7美元。

期內，公司各主要業務均錄得增長，生產力業務收入133.5億美元，按年增長13%，市場預期129.4億美元；智能雲業務收入146億美元，按年增長23%，市場預期137.5億美元；其他個人電腦業務收入151.2億美元，按年增長14%。

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