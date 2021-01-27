王昕媛：內地的港股ETF溢價套利

在A股市場，ETF不僅可以在一級市場認購，也可以在二級市場(交易所)直接買賣，雖然兩者都是實行T+1的交易機制，但是一二級市場可以實現T+0交易。這是為甚麼？因為一級市場認購，不僅可以用錢來認購，也可以通過匹配一攬子股票來認購。所以，當二級市場出現溢價的時候，也就是：交易所的報價高於IOPV(Indicative Optimized Portfolio Value)值，作為對ETF基金份額淨值的估計。那麼，投資者就可以進行溢價套利。也就是在二級市場購買成分股，並在一級市場申購ETF份額，同時把ETF份額二級市場實時賣出。同樣，如果交易所價格低於IOPV價格的時候，反向的投資人在二級市場買入ETF份額，同時在一級市場贖回，二級市場賣出成分股。

所以，這也就可以理解，為甚麼當天6%的溢價就有人衝進去了！所以，以後一旦看到A股ETF出現大幅度溢/折價，在覆蓋成本的前提下，可以無風險套利！最後不得不提，就像以前A50 ETF、滬深300 ETF在香港市場火熱一樣，目前港股通ETF在A股市場被捧上天！

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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