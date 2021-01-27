鄭勤龍：港股暫時區間上落

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地火明夷》變《山雷頤》之中，在易經，「明夷」卦有火勢從地上上升之意，可引伸為反彈，而「頤」卦則有雷勢從山上下行之象，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢將會甚為波動、或會繼續上上落落難以捉摸。

承接上周預示港股高追風險不低的《山水蒙》變《山地剝》卦，恒指上周三在29,794點開市，於翌日破了3萬大關後便連續回吐了兩日，最低曾見29,413點，到了本周一大市又忽然急升越700點，再創近期新高30,191點，然而於昨日大市又再倒插了767點，收報29,391點，可說是應驗了警惕投資者在高位水平追入市，需要承擔的風險確實不輕的《山地剝》卦卦象。

《序卦傳》日：「晉者進也。進必有所傷，故受之以明夷，夷者傷也。」，大意是指過度的前進，必然會帶來傷害。若將其意象應用於恒指的走勢上，便可引伸為大市在短內的回吐壓力或仍然存在。

「頤」卦的卦象有動而止之意，告戒君子一舉一動都要知道適可而止，引伸為休養生息。故此綜合了卦象和基本分析，指數短期內的走勢或於特定的區間內上下波動居多。

玄學金融家 鄭勤龍

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