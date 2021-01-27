維達去年多賺64%　末期息37仙

展望未來，市場預期疫情將逐步受控，經濟活動有望回復正軌，惟短期營商環境仍面臨諸多不明朗因素。在複雜多變的環境下，公司將繼續聚焦高端化產品策略、推動創新及擴大市場份額，迎難而上。

同時，疫情促使大眾衛生意識提高，刺激衛生用品需求，公司預期尋求高端產品組合的趨勢將會增長。受惠消費者對品質的渴求及中國內地生活用紙市場的可觀增長潛力，抓緊產品組合升級機會，提高高端產品滲透率，鞏固其市場領導地位，令集團盈利能力得以進一步提升。

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