內地科企齊集港股　北水主場外資跟定唔跟？

超級新股快手昨(26日)招股，由於預期呢隻新股上市最快十個交易日後就會獲納恒生科指，相信認購反應熱烈，即使用盡孖展入大飛認購，都唔知中到幾多貨。按過去的經驗，有大型新股招股，短期相關類別板塊氣氛都唔會差，資金輪流炒作，就睇大家捉唔捉得正啲股票冧巴！

當中國最頂級的科技企業今年陸陸續續齊集港股上市，港股將會脫胎換骨，成為北水境外炒作中企股的主場。要知道，中國的市場獨特，外資不容易掌握。北水熟悉內地市場，是各大科企所提供的服務和產品的真實用家，亦明白內地市場的「遊戲規則」，未來港股由北水主導已沒有懸念，在更多「識花之人」參與，中資股估值將會得到更好的發揮。即使他日外資改觀，回頭增持港股，都只係跟進北水行動，變成陪跑。

有人會問，啲中資科企股估值咁誇張，班老外遲早要來大舉做空圖利。但別忘記，冇貨又如何沽空？尤其呢輪唔少重點中企股都被美國制裁，唔少國際指數公司又剔除相關股份，基本上市場上大量貨源都已轉手。簡單講就係北水掌握了貨源，若然他日美國話取消制裁，外資要追番貨，誰要硬着頭皮入市追貨，不用多講。除非美國動香港的美元使用權限，否則香港的金融中心地位將在中國力保下得以繼續成為全球重要金融市場。

東網產經專欄作者 帥哥

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