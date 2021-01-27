道指跌22點　金價1850美元爭持

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.162；港匯反覆處7.7521；離岸人民幣(CNH)見6.4738；美元兌日圓報103.60；歐元企1.2164；英鎊見1.3741。金價跌至1,849.91美元。布油曾高見56.09美元；紐油徘徊於52.79美元。道指期貨靠穩。

●微軟公布，去年12月底止季度，收入按年增17%至431億美元，市場預期為402億美元；每股盈利按年增34%至2.03美元，市場預期為1.64美元。微軟股價在盤後交易時段急升3.43%，報240.7美元。

●近日疑被散戶投資者大幅挾高的視像遊戲零售商GameStop，周二(26日)股價收報147.98美元，升92.61%。此前該股遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡，稱其股價只值20美元，但在社交平台獲散戶發功極力唱好，刺激股價自年初至今漲超過7倍。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報29,599點，升208點或0.7%。

●即月恒生指數夜期收報29,644點，升199點，高水253點，成交19,509張。

●外媒報道，去年共有248宗特殊目的收購公司(SPAC，又稱為「空白支票公司」)在美國上市，打破2019年59宗的紀錄，而過去10年大部分SPAC上市數量也不超過20宗。

●紐約3月期油收報每桶52.61美元，跌16美仙或0.3%；布蘭特3月期油收報每桶55.91美元，升3美仙或0.05%。

●紐約2月期金收報每安士1,850.9美元，跌4.3美元或0.2%，連續4日下跌。

●英國富時100指數收報6,654點，升15點或0.23%；法國CAC指數收報5,523點，升51點或0.93%；德國DAX指數收報13,870點，升227點或1.66%。

●金沙集團宣布，現年65歲的代理主席、代理行政總裁Robert Goldstein獲正式任命為主席兼行政總裁。

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