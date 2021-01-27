香港電腦學會：流動支付普及要諗多幾步

去年各行各業均受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，紛紛加快數碼轉型速度，以應對挑戰，也令金融科技市場，得以急劇地增長，筆者將特別探討流動支付的新趨勢。

最近，港鐵公司及AlipayHK已確定在今年1月，於港鐵網絡(輕鐵除外)推出二維碼付費乘車服務，乘客只要透過MTR Mobile綁定AlipayHK提供的「車票二維碼」，或使用AlipayHK的易乘碼(EasyGo)，對準掃描器便可出入閘。在全港93個車站中，將設有約1,000部相關閘機，每一排閘機將設計最少兩部，以提供相關服務。

其實，用流動支付繳付車費，在外國早有先例。在英國和美國的鐵路網絡，早已可以用流動支付如Apple Pay和Google Pay繳付車資。現時，在香港推出新的二維碼付費方案，算是向前邁進一步，日後期望還會加入更多付款服務供應商。

在疫情的影響下，市民大眾更傾向利用非接觸式付款方式消費，企業商戶亦利用非接觸式付款方式經營和運作。非接觸式付款方式的優點，包括清潔衞生，避免直接觸摸現金，減少感染風險；方便快捷，省卻現金找換時間，加快流程；節省時間，毋須存放大量現金，省卻出入銀行；提升市場競爭能力，吸引顧客。

流動支付服務供應商應繼續把握發展機會，為各行業尤其肉菜市場，提供更多合適的解決方案，以迎合疫後的新經營環境。

在最近的「新加坡FinTech節」，有流動支付服務供應商提出，在流動支付處理過程步驟中，需加強4個方面的創新及發展，當中包括：簡化申請開戶手續，經網上(數碼途徑)申請帳戶，在完成啟動帳戶程序後，帳戶便可即時用作消費，包括網上購物或電子支付；數碼付款方案要簡化，日後消費者只需在付款頁面上點擊數個按鍵，便能輕鬆完成付款程序，進一步提升用家電子付款體驗。雖然些情況需要每次輸入密碼，但有關的付款資料仍會透過智能技術受到安全的保障，讓消費者安心享受更便捷的電子支付體驗；加強身份保安驗證，增加生物驗證元素，如指紋掃描技術，讓持卡人在商店付款時的身份驗證程序更方便和安全；加強帳戶管理，消費者在付款前可預先查看戶口結餘，亦可即時瀏覽個人消費紀錄，更有效地管理個人財富。

流動支付服務供應商亦可利用大數據和人工智能，收集付款數據，加強用戶數據分析，了解用戶支出和消費模式，協助用家分析自己財務狀況和消費習慣，幫助用戶管理財務。

香港人口正逐漸步入高齡化，要高齡人口接受新付費方案是一個挑戰，期望流動支付服務供應商，在開發用家體驗、付款介面設計和付費解決方案等，多花心思並盡量簡化，令年長一輩用家更易接受流動支付，開發更大市場，便利生活，對消費者、企業商戶和流動支付服務供應商等都各有好處。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 羅榮華

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