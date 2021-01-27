陳錦興：熱門股短線風險增 績優股受捧

中興日前公布2020年度業績快報，按中國會計準則，實現營業收入1,013.8億元(人民幣‧下同)，按年增加11.7%。該企錄得淨利潤43.7億元，倒退15.2%，主要由於2019年第三季度資產處置帶來一次性收益；每股收益0.95元。單計第四季度，錄得淨利潤16.6億元，按年增長62.2%，按季增長93.6%。表現相當不俗。

至於中興收入增長主要受內地市場和海外市場業務增長所帶動，其中，中國市場的增長動力來自5G服務的推出、新基建及市場份額增加。此外，美國前總統特朗普離任前未有再將更多中資企業納入投資禁令限制，中興通訊暫未受影響。估計新任總統拜登上場，未來6個月，將專注國內經濟及抗疫，這個宏觀氣候有利中興鞏固及發展核心業務。

中興股價1月至今已上升近兩成，反映北水也有一定部署，業績表現佳更加強市場信心，而母公司輕微減持料影響不大。現價市盈率只約15倍，估值相對於其他科技股有較大折讓，短線仍有估值修復的空間，建議22.5元吸納，目標價28元，止蝕可定於20元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興 (作者為註冊持牌人)

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