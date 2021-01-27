金沙中國延長未償付票據交換要約至2月2日
2021年01月27日 08:30
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（Getty Images圖片）
金沙中國(01928)公布，有關交換要約，即以將未償付2026年票據及未償付2030年票據，分別交換為本金等額3.8%於2026年到期的優先票據，及4.375%於2030年到期的優先票據，原定於今年1月26日下午5時正(紐約時間‧下同)屆滿的交換要約，現已延期至2月2日下午5時正屆滿(除非公司進一步延期)進行，而交換要約的所有其他條款、條文及條件將仍具十足效力及作用。
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