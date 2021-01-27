港股上升　阿里巴巴漲3%　三桶油做好

港股開市升165點，恒生指數報29,556點；國企指數高開78點，報11,773點；科技指數升88點，報10,055點。

藍籌股普遍做好，中國海洋石油升4.3%表現最佳；中國石化及中國石油升2.6%及1.2%。安踏體育跌3.9%，是表現最差藍籌。

大型科網股個別發展，阿里巴巴升3.3%表現較佳，小米集團升0.8%；騰訊跌0.3%；京東集團跌1.5%；美團跌1.7%。

金融股方面，滙豐控股升1.3%；工商銀行及建設銀行升1.6%及1.5%。友邦保險跌0.6%下試「紅底」；香港交易所無起跌。

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