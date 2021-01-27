滬深兩市向下　飛機製造股未止跌

內地股市普遍下跌，滬綜指低開1點或0.05%，報3,567點；深成指低開23點或0.15%，至15,328點；創業板指數高開11點或0.35%，至3,269點。

板塊方面，飛機製造股領跌1.6%，釀酒股跌1%，地產股偏軟；而煤炭股靠穩，船舶製造股升0.4%，次新股升0.9%。

個股方面，水井坊跌近4%。公司公布2020年淨利潤按年跌約11%。

寧德時代升逾1%至392元人民幣(下同)，大行花旗將其目標價，由300元調升至454元，維持「買入」評級，以反映近期產能擴張計劃，以及對儲能市場前景的看好，且該公司毛利率在30%左右，為同行最高。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020