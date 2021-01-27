中國上月規模以上工企利潤升20.1%

國家統計局公布，中國2020年12月規模以上工業企業利潤按年升20.1%，至7,071.1億元人民幣(下同)，而前值升15.5%。去年全國規模以上工業企業實現利潤總額達64,516.1億元，按年增4.1%。

國統局工業司高級統計師朱虹稱，企業利潤逐季回升，單月連續7個月較快增長。2020年全國規模以上工業增加值按年增2.8%，規模以上工業企業營業收入亦增0.8%。生產和銷售穩定恢復，為利潤增長提供了有力支撐。

朱指，隨着大規模減稅降費、減租降息等一系列助企紓困政策措施持續顯效，各類市場主體活力增強，各種所有制工業企業利潤全面提升。2021年要加快構建新發展格局，著力暢通經濟循環，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時度效，不斷鞏固工業經濟穩定恢復態勢，實現「十四五」發展良好開局。

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