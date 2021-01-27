港府發售25億美元綠色債券　亞洲機構投資者佔65%最積極

香港政府今(27日)宣布，在政府綠色債券計劃下，成功發售總發行金額為25億美元的綠色債券，包括5年期發行金額為10億美元、10年期為10億美元，以及30年期為5億美元，當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是港府目前所發行最長年期的債券。

在2021年1月25日舉行網上路演後，26日定價。5年期收益率為0.635%(與5年期美國國債差距為22.5基點)，10年期為1.414%(與10年期美國國債差距為37.5基點)，30年期為2.431%(與30年期美國國債差距為62.5基點)。5年期及10年期各自吸引逾其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額7倍的認購金額。

是次交易中，尤以亞洲區機構投資者反應踴躍，奪得總發行額65%；歐洲及美國投資者各獲分配總發行額的20%及15%，而值得注意是該兩個地區的投資者對長年期的綠債有較明顯的偏好，合共取得30年期的一半發行額。若按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

是次集資所得將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。該批債券預期於2021年2月2日交收，於香港交易所和倫敦證券交易所上市。

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