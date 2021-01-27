港上月私宅售價指數跌0.39%　連續3個月下滑

差估署最新資料顯示，去年12月份私人住宅售價指數報379.3點，較11月份下跌0.39%，連跌3個月，並為去年4月以來最低；按年計微升0.02%。

12月份，實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報381.6點，按月跌0.46%，連續3個月下行；實用面積1,075方呎以上大型住宅單位指數則連升2個月，按月漲2.87%，至319點。

租金指數於去年12月報178.3點，按月升0.05%，按年則跌6%。

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