傳螞蟻集團擬售生物識別技術公司Eyeverify
2021年01月27日 10:45
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外媒引述知情人士透露，螞蟻集團計劃出售總部位於美國的生物識別技術公司Eyeverify。
據報道，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團正在與美國的多個潛在買家洽談，計劃在今年上半年出售Eyeverify。不過，螞蟻集團拒絕評論，EyeVerify尚未回應。
螞蟻集團在2016年以1億美元收購EyeVerify。Eyeverify主打眼球識別技術，為富國銀行等美國銀行的行動設備提供服務。
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