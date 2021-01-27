全球缺櫃嚴重　海運商急着空櫃回中國　拒載美國農產品

在新冠肺炎疫情下，全球航運業面臨貨櫃短缺、運費急升。外媒調查發現，去年10月和11月期間，許多貨運公司拒絕出口價值數億美元的美國農產品貨櫃，反而願意將空貨櫃運往中國，以裝載更具利潤的中國出口商品。

據報道，美國聯邦海事委員會(Federal Maritime Commission)已經收到美國農業出口商的請願書，警告貿易延遲不僅威脅利潤，也威脅行業聲譽。該委員會遂開始調查加州、紐約、紐澤西州主要港口的貿易，監視以貨運公司的拒絕運貨是否違反《運輸法》。該法禁止貨運公司不合理拒絕、一致杯葛或以其他行為限制使用聯運服務。

每年11月至3月，對美國農業來說最為重要，因為該期間為收成旺季，農戶除了準備收穫，也會在冬季與銀行會面確保下期種植的資金。但據美國人口普查局和洛杉磯、長灘、加州、紐約、紐澤西州港口的數據分析，貨運公司10、11月拒絕177,938個20呎標準貨櫃。這些公司10月知農產商將優先運送空貨櫃於農產品之前，甚至說如果裝載農產品，將須提高出口價格。

根據港口貿易數據，洛杉磯、長灘、紐約、紐澤西州港出口貿易損失總值達6.32億美元。Redwood Logistics執行長Mark Yeager表示，從美國到亞洲的貨櫃中，每4個就有3個是空的，原因是中國人非常激進地要求空貨櫃，以至於美國出口商很難找貨櫃。

由於中美第一階段貿易協議，去年美國農產品出口量按年增加，但中國採購量仍未達標。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)數據顯示，中國進口額達1,000億美元，大約是1,731億美元購買承諾的58%。農產品出口雖有增長，但與空貨櫃的配給量增加比起來顯得微不足道。

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