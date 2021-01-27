散戶群捧GME！《沽注一擲》主角警告瘋狂又危險

網民不滿愛股美國遊戲及電子產品零售商GameStop(美股：GME)遭沽空機構沽空，發起「全民大炒股」，大量散戶湧入，GameStop股價癲升。電影《沽注一擲》(The Big Short)的角色原型人物之一的Michael Burry，周二(26日)抨擊這些短線投資者群起哄抬GameStop股價，打壓沽空者，更呼籲聯邦監管機構對此展開調查。

外媒報道，Scion Asset Management創辦人Michael Burry表示，「如果我讓你們注意到了GameStop，而你也操作得不錯，那我真心為你感到開心。」不過，他指目前發生的情況，應該存在法律及監管的問題，是不自然、瘋狂且危險的現象。

雖然Burry斥責炒作行為，不過有媒體報道，截至去年9月底，Burry的Scion持有170萬股GameStop股份，假設至今仍未變更持股，以周二收盤價計算，其持股價值已從近1,700萬美元飆升至2.5億美元，不到4個月狂飆近14倍。

GameStop股價從上周開始飆漲，上周二(19日)收報39.36美元，本周二股價收報147.98美元，單日升92.71%，盤後續漲超過四成。暴漲的背後原因，來自於美國Reddit網民聯手挾爆沽空機構香櫞(Citron Research)，特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)更於其Twitter分享了Reddit論壇的股票討論區「wallstreetbets」版面的連結，讓GameStop股價繼續抽升。

wallstreetbets社群有超過200萬名會員，該版的網民近期發動了多波軋空攻勢，被鎖定的股票除了GameStop外，還有黑莓公司(BlackBerry)、美國影院巨頭AMC等多隻被唱淡熱門股。

風險投資公司Social Capital現任行政總裁Chamath Palihapitiya周二指，已買入GameStop在2月的115美元看漲期權。

●香櫞投降停止發表GameStop評論

沽空機構香櫞於上周二(19日)列出5大原因，認為GameStop將會暴跌，還稱這時候買入的投資者都是「桌上的受騙者」(suckers at this poker game)。但Reddit網民卻大舉進場讓GameStop飆漲，藉此軋空看空者，香櫞則在上周五(22日)宣布，將停止發表針對GameStop的評論，原因是覺得人身及家人受到網絡暴力的威脅。

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