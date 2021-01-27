疫下內地倡「就地過年」　高鐵因客流不足停運　民工咁講...

農曆新年為中國人的傳統大節日，於內地，眾多出城工作的工人都會趕返鄉下，與家人團年過節，因此衍生出「春運」。以往「春運」期間列車車票可謂一票難求，工人都會預早購買。然而，一場新冠肺炎限制人民出行，隨着官方積極推動「就地過年」，今年的「春運」將會變得不一樣！

內媒報道，於周二(26日)有不少已購票民眾先後收到簡訊通知指列車「因故停運」，中國鐵路客戶服務中心客服人員回應指，部分高鐵列車因客流不足而停運，建議已購買相關車次的乘客可辦理退票。

今年1月13日，在杭州打工11年、已有2年沒回鄉的尚黑(假名)在疫情防控的陰霾下，早早買了2月6日杭州回山東的G62車次，保險起見，更額外買了2月7日的G62車次；周二卻收到「因故停運」的通知，並提醒他在規定時間內按規定辦理退票手續。

至於在北京工作的小譚亦提前購買了2月8日返回山東的G191車次，不幸的是同樣收到相關通知。

據報，收到「因故停運」短信提示的尚包括G1713、G8032、G6024、G8819及G8814等的高鐵列車購票人士。高鐵工作人員解釋，因應客流不足，G62列車在1月24日至2月12日停運；G191在2月1日至15日停運；G1713列車將在1月22日至2月4日停運。

同時，民航局日前亦宣布，周三(27日)起，旅客如已購買1月28日至3月8日的機票，可免費退票或改期一次；並指該項鼓勵「就地過年」的措施，希望能減少流動的人數，減低病毒傳播的風險。

今年內地的春運由周四(28日)起至3月8日為止，共40天。民航局預計今年載客量約3,900萬，與去年相當。

調查：近7成中國勞工選擇就地過年

事實上，為響應官方力倡「就地過年」，近日對春節返鄉人員推出嚴格的防疫措施後，中國人力資源服務商「前程無憂」發布「2021年新春假期去留情況調查報告」顯示，有66.7%的受訪者選擇就地過年，其中異地就業(工作所在地的省市非戶籍所在省市)達到半數以上，而僅有16.8%在異地工作的勞工表示仍想回家。

被問及會否選擇春節假期返回工作崗位工作？有62.8%受訪者還是選擇享受春節假期；有37.2%選擇返工的人中，多以網路/電子商務、服務業和生產/加工/製造業的從業者為主。

該報告又顯示，只有25.6%受訪者所在企業給予春節假期的工作補貼；各有14%的受訪者所在企業發放春節假期禮包、消費券或組織年夜飯、錯峰觀影等集體文娛活動；各有7%的受訪者所在企業給予員工房屋租賃費用補貼或節後帶薪探親假期。僅有4.7%的受訪者所在企業明確表示，會給予就地過年的異地工作員工一次性春節假期補貼。

受訪者表示，決定就地過年，主要還是疫情調控，擔心春節假期後的返工核酸檢測和可能的14天隔離耽誤工作時間，但是不能回家過年，也不能讓家人來陪伴過年，心裡有點難過。

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