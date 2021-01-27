黎永良：港股將反覆向上　看好電商股

港股周三早間走勢反覆，時富財富管理顧問黎永良表示，人民銀行官員提示有泡沫，投資者憂慮內地貨幣政策收緊，港股近日升至3萬點後出現短線獲利回吐，屬預期之內的正常現象，但中長線而言，各國央行的寬鬆貨幣政策令全球資金氾濫，「錢作怪」之下投資者總要買入資產對抗銀紙貶值，預期港股後市仍會反覆向上。

他認為，投資者可趁調整時買入優質的科技股、綠色能源股、軍事工業、個別內需股等。其中，疫情改變了人類生活模式，電商股相信可看高一線，有閒錢的投資者可趁低吸納。

他續指，資金仍會在不同板塊間輪流炒作，在炒作經濟復甦概念下，一些落後的機場股、物流股也可留意。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020