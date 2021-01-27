張智威：新股活動令市場資金趨緊 阿里候250元樓下再諗
2021年01月27日 10:50
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港股周三(27日)繼續回吐，信誠證券聯席董事張智威指認為暫難再現大升市況，因有大型熱門新股正在招股，其中快手科技(01024)勢成凍資王，估計凍資逾萬億元，在資金面緊張下，無論是新經濟股、傳統股份或個別板塊，都難有炒作，相信要待有關資金重回市場，整體大市才有起色。
阿里巴巴(09988)下周公布業績，張智威估計成績表亮麗，但近期股價已反彈不少，加上市場資金短缺，再向上動力不足，投資者最好待250港元樓下才吸納，料長遠可反覆升至280元。
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