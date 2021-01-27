郭思治：傳統藍籌異常沉寂　留意跌市警號

港股今（27日）曾挫逾100點後跌幅收窄。香港股票分析師協會副主席郭思治指港股在過去四星期合共升4,193點，大市現階段屬於正常調整，惟須留意現已響起跌市警號，籲投資者勿於調整時入市。

大市早前已上升不少，加上部分股份屢創新高，如騰訊（00700）、美團（03690）及港交所（00388），反之，傳統藍籌股異常沉寂，他認為情況不太理想，現時部分股份升勢主要由北水帶動，若北水流出港股，股市將面臨跌市風險。

他提醒，恒指調整約1,000點仍可接受，短期內或試穿29,200點，且仍未見底，不過投資者不宜趁低吸納，因調整或會維持兩星期至2月10日。

近期不少股份公布去年業績，惟他認為市場主要炒資金流，而非基本面。即使傳統股份業績不好，亦不會出現大跌。而早前升勢凌厲的股份，業績做好亦未至於大幅上升。

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