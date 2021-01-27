去年外資購新加坡私樓量創2003年以來新低

外媒報道，海外投資者在新加坡搶購私人住宅的數量，去年跌至17年低位，原因是各國的旅行限制和封鎖，阻礙了這些買家進出。

報道引述房地產諮詢公司ERA Realty Network和OrangeTee＆Tie的數據顯示，去年海外投資者在新加坡的私人住宅單​​位購買量下降至742套，這是自2003年以來的最低水平，當時非永久居民購買了671套公寓，這是根據對周二(26日)的政府數據的分析得出的，其中包括新樓、轉售及二手樓。

OrangeTee＆Tie研究與分析高級副總裁Christine Sun指出，對於豪宅市場，許多購買者更喜歡在購買前親自檢查房屋或參觀示範單位。“去年，許多海外買家無法親自前往新加坡查看房地產，這可能導致外國購買量下降。

根據ERA Realty Network和OrangeTee＆Tie編制的數據顯示，去年非永久居民住宅購買僅佔總銷售的4.1%，為20多年來最低。

同時，見到新加坡人減少了在海外的投資，許多人認為新加坡的貨幣和經濟比其他市場更穩定。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020