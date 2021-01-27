【瑞通推介】恒指即市波動 早段較多資金開熊
2021年01月27日 10:55
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望聯儲局議息結果和企業業績表現，道指隔晚收報30937點，跌22點(或0.1%)。恒指上日曾瀉逾800點，收跌767點(或2.6%)，報29,391點，完全蒸發周一升幅。今早反覆，先反彈逾200點，重返29,600點以上，其後倒跌，一度失守29,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.8億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,400至30,499點。
印度宣布永久禁止微信等59款中國應用程式，騰訊(00700)結束四連升，昨重挫6.3%收市，報718.5元，盤中低見715.5元，成交近365億元。昨有逾89億元北水淨買入騰訊，是騰訊歷來最大吸資額，且是連續23個交易日獲北水淨買入，涉資逾900億元。再有券商看好騰訊今年業務發展，給予800元以上的目標價。騰訊今早曾回升約2%，重上729元，其後由此即市高位最多回4%，一度跌穿700元大關。輪證資金流方面，昨有逾1.4億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾8700萬元淨流出。
前日強勢破頂的港交所(00388)，昨以近全日低位513元收市，下瀉7.2%，是表現最差藍籌股。今早回升逾1%，重返520元，但其後由升轉跌，低見502元，及後重回520元之下。昨有逾5億元北水淨流入港交所。輪證資金流方面，其好倉錄逾9400萬元淨流入，淡倉同日則有逾1600萬元淨流出。
中海油(00883)是上日北水買入第二多股份，淨流入逾27億元。MSCI因應美國投資禁令在昨日收市後把中海油剔出旗下指數，富時羅素、日經公司等也將相繼把股份剔除。中海油昨日在U盤嘜低至全日低位7.6元收市，跌2.4%，今早急漲逾7%，上試8.2元，收復多條平均線，其後於8元附近徘徊。昨有逾1,400萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流出。
美團(03690)昨收跌5.3%於378.6元，盤中低見372元，六個交易日升勢告終。今早曾續跌約5%，考驗360元後，跌幅收窄。昨有近3,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。
官媒籲警惕新能源汽車的浮誇炒作風，拖低板塊表現。比亞迪(01211)上日曾瀉逾7%至257.2元，收挫6%於261.4元。今早曾再跌逾7%，低見242.2元，其後重返250元附近徘徊。昨有逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近250萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.3倍
騰訊輕微價外、中年期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：4.3倍
港交輕微價外、中年期購(21477)，行使價：588.8元，2021年8月到期，實際槓桿：5.3倍
海油貼價、長期購(27303)，行使價：8.28元，2021年12月到期，實際槓桿：3.3倍
海油價外、長期沽(13596)，行使價：6.38元，2021年12月到期，實際槓桿：2.5倍
比迪價外、中短期購(29333)，行使價：318.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
美團輕微價外、中短期購(20119)，行使價：419元，2021年5月到期，實際槓桿：4.6倍
美團價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.7倍
阿里輕微價外、中短期購(17829)，行使價：288.888元，2021年4月到期，實際槓桿：7.3倍
阿里輕微價外、中短期購(22848)，行使價：299.88元，2021年5月到期，實際槓桿：6.4倍
阿里輕微價外、中年期沽(22840)，行使價：238.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.6倍
滙豐輕微價外、中短期購(20755)，行使價：46.05元，2021年5月到期，實際槓桿：7.2倍
滙豐輕微價外、中短期沽(19817)，行使價：37.98元，2021年5月到期，實際槓桿：7.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指N類牛證(51121)，收回價及行使價：28820點，槓桿比率：43.1倍
恒指熊證(65318)，收回價：30000點，槓桿比率：33.5倍
騰訊牛證(59814)，收回價：659.38元，槓桿比率：10.7倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：10.4倍
港交牛證(59264)，收回價：478.88元，槓桿比率：12倍
港交熊證(59266)，收回價：553.88元，槓桿比率：10.2倍
海油牛證(63737)，收回價：6.41元，槓桿比率：4.1倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：6.6倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：5.2倍
美團牛證(51309)，收回價：336.28元，槓桿比率：11.2倍
美團熊證(59823)，收回價：422.88元，槓桿比率：5.5倍
阿里牛證(52140)，收回價：240.88元，槓桿比率：11.6倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：14.8倍
滙豐牛證(60131)，收回價：39元，槓桿比率：8.8倍
滙豐熊證(51068)，收回價：46.18元，槓桿比率：7.8倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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