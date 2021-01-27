美銀警告千禧年科網股災後冧市訊號首次重現…

至今已經有約66家標普500指數公司公布業績，這些公司的盈利佔標普500指數盈利的22%。其中，有73%的公司在營收和利潤上都超過了華爾街的預期。這一比例和上個季度大致相符。如是者，估值高企的美股，似乎沒有甚麼須要擔心。

可投資銀行--美銀觀察到一個詭異的現象，就是在最近的財報季度中，交出超預期財報的公司股價卻跑輸大市！

內媒引述美銀指出，那些在營收和利潤方面都超出預期的公司，在公布財報後的那個交易日平均跑輸標普500指數1.6%，股市對財報的反應已經創下了2000年互聯網泡沫以來的最差水平！上一次出現類似的情況，是在2000年次季，標普500在隨後的一個季度大跌13%，互聯網泡沫開始破裂。

見此，大家覺心寒嗎？

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