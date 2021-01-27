傳今起廣州四大行樓按整體加價　已有銀行暫停樓按業務

內地傳媒報道，廣東省廣州市的四大行房貸全線加價，工、農、中、建四大行的首套樓按利率調整為LPR+55bp、二套房貸LPR+75bp；而此前則是首套房為LPR+40bp ，二套房則是LPR+60bp，變更後首套房貸的利率為5.2%，而二套房則為5.4%。

樓按價格上升無疑給熱鬧的樓市澆下一瓢涼水。不過報道指，目前股份制銀行暫時還按兵不動，不過額度緊缺。

報道引述平安銀行廣州分行指，目前該行樓按業務仍在正常開展中，根據相關機構要求，個人住房按揭業務在今年將按照管控額度進行發放，新受理的業務將根據客戶申請時間，按要求有序發放。此外，對於存量房貸業務，分行從客戶實際需求出發，正常受理個人提前還款業務。目前個人首套樓按定價為LPR+35bp，暫無上浮計劃。

雖然分行有額度，但每家支行的情況也可能大相逕庭。華夏銀行就表示，從本周一開始已經暫停了樓按業務，可能春節前都無法接待。中信銀行則只是接指定渠道業務。

據講，廣州銀行業個人按揭貸款被要求「雙管控」，要求新增個人住房貸款佔比不能超過12.6%，每個月新增個人樓按額度不能超過去年10月、11月、12月三個月的平均放款額度，而且所有廣州銀行一個標準。

報道引述招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼指，劃定上限對樓按申請及樓按利率的影響可控。首先是超限銀行有限，其次規模有限，且個人樓按業務主要集中在國有大行，新規的過渡期較長，因此無論對個人還是銀行，影響都有限。他又認為，調控不是絕對縮量，如果未來其他貸款增多，樓按所佔比例自然就會減少。未來，銀行涉樓按業務可能會出現兩個變化：一是房地產貸款在銀行之間結構將有一定變化，部分超標的銀行進行壓降，而佔比較低的銀行還有增長空間；二是房地產貸款面臨增長限制，部分銀行經營將更加審慎，貸款利率和條件或有小幅調整。

新規至今已實施已經接近一個月，從長期來看，銀行今年的樓按投放總規模有收緊預期。未來房貸利率的變動預計將更加「一城一策」化：樓市穩定地區的房貸利率在加點數固定的前提下基本緊跟5年期LPR的波動幅度，其他地區則根據熱門程度和5年期LPR波動情況綜合對樓按利率的加點數進行指導定價。

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