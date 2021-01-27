內地居民港股開戶不容易　基金投資提供方便門

2021年資本市場以一場港股「狂歡派對」開局。不到一個月，南向資金淨流入逾2，200億元，恒生科技指數漲幅達18.3%。內媒報道，「吃到肉」的多是機構，不少散戶欲藉機「喝湯」，部分以港股、美股投資為主的互聯網券商迎來開戶潮，但其實散戶投資港股並不容易，而且上述互聯網券商投資渠道不被監管部門認可。比較而言，買入基金是參與港股市場投資的最簡單、有效方式。

報道引述華盛證券市場業務負責人表示，港股近期開戶數比之前高出三四倍，本周每天開戶量超過5,000人。在A股開戶投資是一件極為便利的事，但內地投資者想直接投資港股並不容易。由於在A股開通港股通權限需連續20個交易日資金在50萬元以上，大部分散戶難以通過港股通直接投資港股。

不少個人投資者試圖通過以港股、美股投資為主的互聯網券商參與港股投資。在此前的港股打新潮中，就有香港券商針對內地投資者推出開戶優惠，例如開戶之後可以永久享受現金打新免手續費和融資打新費用減免。

艾德證券期貨研究部聯席董事陳剛表示，2021年以來的港股開戶和。入金」環比數據提高三至五成。熱門股招股前，諮詢開戶者顯著增加。例如，近期的快手，之前的京東健康、農夫山泉。

對於內地居民，想便捷實現銀證轉帳必須擁有香港特定銀行卡。例如，上述互聯網券商要求開通銀證轉帳需持有香港招行或香港民生銀行帳戶，這類銀證轉帳的到賬時間為5分鐘。另一家互聯網券商的客服稱，辦理香港銀行卡有兩種渠道：攜帶相關有效證件直接前往香港辦理；如果不方便前往香港，可在內地民生銀行、工行、建行、招行以及幾家外資銀行辦理。

邁過「入金」這一關後，還面臨投資難。習慣了A股投資風格和交易規則的投資者貿然前往港股投資可能遭遇一系列問題。

業界指出，港股股票可能一日翻倍，也可能一日腰斬。 如果投資者盲目買入，就容易踩雷。對於成熟的投資者而言，可以日內捕捉短線機會，利用衍生品對沖持倉風險，還能買騰訊、美團、小米等明星公司股票。

雖然港股整體成交量已有較大幅度提升，但仍有很多中小市值規模個股鮮有資金參與。故業界認為，所以個人投資者在交易港股時，最大風險點在於流動性方面：流動性不好的個股，在遇到市場劇烈波動時，會有較大的退出風險。另一個風險點來自於老千股的合股、拆股。由於港股再融資的便利優勢，部分老千股會以合理方式實現再融資，主要形式包括合股和拆股。但對於小股東來說，權益會被逐步蠶食。

相比之下，買入基金是參與港股市場投資的最簡單、有效方式。1月內地新發基金中有70%可以投資港股。

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