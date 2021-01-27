火箭隊老闆料美國經濟將強勁復甦　或重演「咆哮的二十年代」

新冠肺炎疫情在全球延燒，重創美國經濟。不過，外媒報道，擁有NBA休斯敦火箭隊、海鮮餐飲集團Landry's的美國知名億萬富翁費迪達(Tilman Fertitta)對後疫情時代感到樂觀，他預計美國經濟將強勁復甦，有如「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties)！

報道引述費迪達指出，消費者支出佔美國經濟活動的三分之二以上，而美國經濟現在受疫情打擊，尤其是服務業和旅遊業等，導致許多企業倒閉、許多人面臨失業。他預計疫後消費者會回來，並預計強勁的消費支出，將推動美國經濟從疫情的打擊中復甦。他形容接下來的美國經濟將有如「咆哮的二十年代」，意指第一次世界大戰和1918流感大流行後的1920年代經濟擴張時期。

他的業務還有Golden Nugget賭場和酒店品牌，可見相當依靠消費者。他提到，美國總統拜登公布的1.9萬億美元刺激計劃，將直接向大多數美國人發放1,400美元現金支票，這些新的資金對他和他的賭場都有幫助。

他也坦承，對於整個餐飲業能夠生存的企業將汲取寶貴的經驗教訓，以提高盈利能力，又認為這次疫情是巨大機會，像他這樣的公司知道如何在這些時間裏善用良好的資本來把握這些機會，作為美國人應該做得更好，以確保沒有任何企業因這種疫情而倒閉。

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