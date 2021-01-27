1個月港元拆息續升至0.14厘
2021年01月27日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升上0.044厘；1星期報0.1厘；與樓按相關的1個月再升至0.14厘；3個月企0.24厘水平。
27/1/2021
隔夜 0.04429厘
1星期 0.10143厘
2星期 0.10679厘
1個月 0.14202厘
2個月 0.18768厘
3個月 0.24143厘
6個月 0.46982厘
12個月 0.62482厘
26/1/2021
隔夜 0.04134厘
1星期 0.08929厘
2星期 0.10643厘
1個月 0.13476厘
2個月 0.18714厘
3個月 0.24500厘
6個月 0.47125厘
12個月 0.62696厘
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