LG Display上季營業利潤創3年高位　受惠iPhone出貨增加

南韓LG Display公布季度業績，受惠供應蘋果公司新iPhone的出貨量增加，連續第二季轉虧為盈。

去年第4季，LG Display錄得營業利潤為6,850億韓圜，創2017年第2季以來最佳單季表現，遠超過分析估計的2,860億韓圜。上年同期則錄得營業損失4,200億韓圜。

LG Display表示，由於全球居家工作狀況持續到第4季，TV和IT產品需求仍然強勁。同時，TV和智慧手機用的有機發光二極體(OLED)面板出貨量和價格都上揚。而廣州OLED廠全面量產，也有助獲利。

分析員表示，LG Display獲利增長有兩大原因，首先是供應iPhone 12的OLED面板出貨增加，其次是液晶顯示器價格上漲。

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