全球央行狂印鈔　企業鬥快在股市融資搶錢…

外媒引述最新數據顯示，全球企業在今年頭三周就迅速籌到4,000億美元（約1.56億港元)資金，因為各國政府和央行積極救市，讓資本市場的資金源源不絕。

英國傳媒報道，今年截至1月22日止，企業已從債務市場籌資3,370億美元(約2.62億港元)，並從首次公開發行股票(IPO)與增發新股募集破紀錄的64億美元(約499億港元)。這樣的籌資速度比去年同期快上一倍有餘。

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，且新的變種病毒持續散播，但各國對此祭出前所未見的救市措施，有助提振金融市場。

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