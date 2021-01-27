橋水CEO促美國制定明確的全球領導計劃

外媒引述全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)行政總裁(CEO)、曾任前美國財政部副部長的David McCormick表示，決策者和商業領袖在試圖使經濟和美國社會恢復大流行前的「正常狀態」時，犯了一個錯誤。

他表示，美國需要制定明確的全球領導計劃。他指出，缺乏社會流動性，政治兩極化，中國作為全球大國的崛起以及美國在世界上角色的定義不明確等問題，皆得正視。他促請總統拜登應該奉行能夠重新確立美國領導地位和恢復美國機遇感的政策。

為共和黨人的McCormick在2008年金融危機期間曾任職美國財政部，並於2009年離職，期間優先推動公私營合作。他認為，中國制定了全球領導力計劃，但美國的計劃是甚麼？他認為，依靠美國聯儲局來拯救經濟已經膨脹了的金融市場，拉大了貧富差距，卻沒有解決軟弱的根源，顯見美國政府需要發揮更加積極的作用，僅憑貨幣政策應對經濟挑戰的能力已變得更加有限了。

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