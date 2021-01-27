維達：高毛利產品貢獻穩定　會續推新產品

左起：行政總裁李潔琳、主席李朝旺及財務總裁譚奕怡。

她表示，近期木漿價格自低位反彈，惟價格走勢難以預料，仍有待觀察；強調集團有相當多原材料庫存，加上近年產品結構得到優化，高毛利產品貢獻穩定，會繼續推出新產品，以確保高毛利產品豐富。

李指，去年下半年紙品有較多價格促銷活動，於第4季屬常見現象，因較多供應商積極部署「雙11」，但面對價格下行壓力，集團毛利仍見改善。

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