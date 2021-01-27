維達：高毛利產品貢獻穩定 會續推新產品
2021年01月27日 12:23
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左起：行政總裁李潔琳、主席李朝旺及財務總裁譚奕怡。
維達國際(03331)行政總裁李潔琳於電話會議上稱，對今年業績持審慎樂觀看法，又指目前不同地區仍有零星疫情爆發，但未有影響集團產能。經過去年新冠肺炎爆發一役，公司已有應對計劃以備特殊情況出現，加上集團過去投資品牌發展、往高端化轉型，有能力應對經濟及疫情的不明朗因素帶來的挑戰。
她表示，近期木漿價格自低位反彈，惟價格走勢難以預料，仍有待觀察；強調集團有相當多原材料庫存，加上近年產品結構得到優化，高毛利產品貢獻穩定，會繼續推出新產品，以確保高毛利產品豐富。
李指，去年下半年紙品有較多價格促銷活動，於第4季屬常見現象，因較多供應商積極部署「雙11」，但面對價格下行壓力，集團毛利仍見改善。
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