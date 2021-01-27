為港府發售25億美元綠色債券　滙豐指具里程碑意義

滙豐為港府最新發售25億美元綠色債券，擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行，聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。該批債券為香港歷來發行規模最大的綠色債券交易。

滙豐亞太區環球銀行業務主管廖宜建表示，這筆綠色債券交易具有里程碑意義，進一步展示香港政府對抗氣候變化的承諾，以及香港綠色和可持續融資市場發展的深度。

他續指，香港現已成為全球環境、社會及管治(ESG)融資中心，具備成熟的生態圈，涵蓋公共機構及私營企業發行人、銀行及投資者，以及市場基建供應者和諮詢機構等。市場上不同的發行人，已先後在香港引入多項創新產品，為低碳經濟轉型提供融資支持。

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