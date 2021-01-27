分析指無論中美關係是否得緩解　Apple仍加速將供應鏈撤華

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正在擴大印度和東南亞國家在iPhone、iPad、Macs等產品的產能，分析指儘管在新總統拜登任期下，Apple希望中美的緊張關係能有所緩解，但同一時間，會繼續加速將供應鏈撤出中國。

報道指，最早將於今年中，該公司在越南開始生產iPad，這意味着其首次在中國境外製造大量平板。同時，該公司加快在印度的生產平板，並計劃這季在印度開始生產最新的iPhone 12系列手機。

該公司正在動員越南供應商擴大其最新版HomePod mini的生產能力，自去年推出以來，該設備已在越南生產。該公司還提高在越南當地生產其音頻相關產品，包括各種AirPods系列產品。此外，據講該公司已將其一部分Mac mini的生產轉移到馬來西亞，還計劃在今年將部分MacBook生產轉移到越南。

Apple和許多其他科技公司都希望在中國以外的地方生產，即使美國有了新總統，這也不會減慢轉移供應鏈的速度，而且，該公司旨在東南亞國家建立生產能力，來支撐多種核心產品，像是iPhone、iPad、MacBook、AirPods等，這樣的情況在2年前是很難想像得到的。

Apple供應商也努力滿足蘋果對多樣化生產基地的需求，其中台企富士康正式以鴻海精密工業的名義，去年底注資2.7億美元在越南成立了一家子公司。另一台企立訊精密亦正在越南北部擴大其HomePod mini的產能，以解決流行設備的供應限制。

Apple的舉動是減少對中國的生產依賴，因為中國勞動力成本不斷上漲，中國與美國之間長期的貿易緊張局勢以及嚴重破壞供應鏈的疫情，都人發現不能過度依賴單一市場供應。美國政府早前也發起「供應鏈重組」運動，並敦促技術供應商撤離中國。

中國擁有最全面的供應鏈，仍然是大型科技公司的重要製造中心，但是Apple決定將這麼多的產品移出中國，此決定表明，中美兩國的技術脫鉤很可能會持續到2021年，雖然有人希望拜登接任後，政治氣氛會好轉，但拜登表示他不會立即撤銷特朗普政府在2018年起對中國實施的關稅政策。

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