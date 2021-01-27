高盛CEO須為公司醜聞被判罰而扣薪7800萬元

外媒報道，早前美國華爾街投行高盛集團繼捲入馬來西亞前總理納吉布的國營一馬發展基金(1MDB)洗錢醜聞而被罰款，其行政總裁(CEO)索羅門(David Solomon)去年薪酬亦因此被削減1,000萬美元(約7,800萬港元)，降幅36%。

報道指出，美國證券交易委員會周二(26日)一份文件顯示，索羅門去年的薪酬從2019年2,750萬美元(約2.1億港元)降至1,750萬美元(約1.36億港元)

報道引述高盛於一份文件指出，索羅門被扣薪酬將用於彌補在一馬洗錢案的罰款。該行在該案被指違反美國反賄賂法，被判罰款近30億美元(約234億港元)。

除索羅門外，高盛財務長Stephen Scherr及營運長John Waldron亦未能幸免，Scherr去年薪酬從2019年的2,250萬美元(約1.75億港美元)減至1,550萬美元(約1.2億港元)；Waldron去年薪酬亦由2019年的2,450萬美元(約1.9億港元)削減至1,850萬美元(1.4億港元)。

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