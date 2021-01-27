比特幣已玩完？分析指呢個技術位是關鍵…

比特幣自月初創歷史高位4.2萬美元後便持續下跌，今(27日)報31,752.5美元，跌275.3美元或0.87%。到底其大升浪是否已告終，外媒引述分析指，其關鍵在於能否守住50天移動平均線，而該位現處於26,000美元水平。

報道引述JonesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke指出，若比特幣跌破50天移動平均線，並持續在50天移動平均線下方，過去4個月的漲勢將被確認是一場投機熱潮。比特幣想要有進一步的上升勢頭，目前面臨挑戰。全球最大比特幣基金、規模達200億美元的灰度比特幣信託(Grayscale Bitcoin Trust)已出現資金流入減緩的迹象。

此外，報道引述CIBC Private Wealth Management投資長David Donabedian表示，觀察比特幣的升幅，並將比特幣與過去50年來的任何其他泡沫進行比較，這個泡沫的程度要遠超過在過去半個世紀中的任何泡沫，堪稱「世紀泡沫」！

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