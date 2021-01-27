林達5000萬人幣酒店資產被挪用　貴陽分局受案辦理

貴陽隆芯的核心資產包括貴陽鼎天、貴陽登喜路及貴陽酒店，而有關該等資產被非法侵佔的情況，包括：貴陽登喜路被低價轉讓，以及貴陽鼎天(及貴陽酒店)被無償轉讓。

其中於去年7月20日，貴陽隆芯將其持有的貴陽登喜路100%股權作價1元人民幣(下同)轉讓給自然人黎全源，明顯低於貴陽登喜路正常價值。同日，貴陽登喜路的股東、法定代表人、執行董事均變更為黎全源。黎全源與黎達曉明顯存在親屬關係，該筆轉讓實際上是黎達曉以其親屬的名義非法佔有貴陽登喜路。

及至去年11月3日，在黎達曉完成上述股權轉讓，將貴陽隆芯的資產完全掏空後，辭任貴陽隆芯法定代表人和執董，變更由同為廣東省電白縣人士的劉啟發補上。

該公司指出，黎達曉利用職務上的便利，將貴陽隆芯的近期價值約5,000萬元的核心資產，以無償或接近無償的方式轉移給予其有親屬關係的黎達安、黎全源的方式變相佔為己有，已嚴重超過法律規定的定罪標準，屬於重大刑事犯罪。

應公司要求，股份已由2020年8月3日起於聯交所暫停買賣，並將繼續直至另行通知。

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