萊坊林浩文指現時樓市「畸形」　今年租金睇跌逾5%

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，差估署私宅售價指數跌幅符合預期，估計樓市調整仍然持續，但每月上落波幅不大，2020年全年樓價算是平穩，調整比預期少，相比2019年中的高位亦只是下調約5%。

現時房地產市場十分「畸形」，估計今年一手樓銷售仍十分熾熱，這股購買力應該可以持續到第二季。今年樓價的表現最終取決於香港經濟及何時跟內地通關，如今年下半年或第四季可以通關，相信會有大量內地的購買力湧入香港樓市。

他又稱，租金會受經濟及失業率影響，估計今年會向下調整，跌幅約5%或以上。

樓價仍然高企，相信政府沒有減辣空間，但在現時經濟環境下，希望政府可以放寬SSD ，以增加二手供應量，亦可避免買家湧向一手樓，以及可以協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。希望政府可以在非常時期，用非傳統思維去審視房地產市場，在現時的市況下，傳統的機制未必行之有效或解決目前問題。

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