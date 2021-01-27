內地去年併購交易金額升30%　私募基金活躍

會計師行羅兵咸永道的報告顯示，在國企和政府資金積極的投資支援，併購交易數量按年增加11%，而跨境交易量減少，私募股權基金活躍，帶動去年中國的併購活動交易金額增長30%至7,338億美元(約5.72萬億港元)，自2016年以來最高。羅兵咸永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐預期，在國有企業改革以及「雙循環」和「產業升級」的支持下，併購交易勢頭會延續至今年，相信將有更多國家資助的私募股權投資活動。

2020年出現93宗超大型併購交易(單宗10億美元以上)，按年增加16.25%，反映國企改制進程的加快，以及政府主導的注資。私募基金對消費品、高科技和工業品有更大興趣。在「雙循環」和「產業升級」的國家戰略主導下，國內消費品、先進工業品和基礎設施的交易增長，戰略投資者併購交易金額在消費品和工業板塊均創下歷史新高。

不過，受累新冠肺炎疫情，中國內地超大型海外併購交易僅得8宗。海外併購交易金額跌至420億美元，自2010年以來的最低，併購交易數量亦跌自2015年以來低位，僅403宗，同時外資進入中國併購交易金額和交易量減少。

鮑德暐指，疫情在海外仍未受控，企業營商環境未見改善，即使中、歐雙方達成的投資協定有助海外企業進入內地市場進行併購，但跨境交易依然疲弱，相信要到今年年底或明年才有更明顯增長。

他又提到，中國的併購交易金額去年2月因新冠疫情封鎖，出現短暫下滑，之後強勢反彈，下半年顯著反超上年同期。

羅兵咸永道中國內地及香港交易服務主管合夥人陳宣統表示，旅遊業、零售業、酒店業成為本港疫情重災區，相關行業加快進入大灣區及中國市場尋找「生機」，或帶動中港企業併購活動。

對於新任美國總統拜登上場，陳宣統認為，市場仍需時觀察美國新任政府的處事，但普遍「感到有希望」。

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