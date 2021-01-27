渣打參與港府綠債發行　印證可持續發展日益重要

渣打銀行為港府最新發售25億美元綠色債券，擔任聯席簿記行和聯席牽頭行。該行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，參與此次綠債的投資者背景非常多元化，印證國際社會對香港作為國際金融中心的信心。

他指，可持續性發展是資本市場日益重要的主題，發行人和投資者對綠色金融產品的興趣不斷增加。參與此次綠債的投資者包括中央銀行、主權基金和環球資產管理公司，遍及亞洲、歐洲和美國，證明國際社會認同香港政府對社會轉型至低碳經濟的努力。

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